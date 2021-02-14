Новости выходных: окончание миссии МВФ, Минэнерго не знает сколько газа в хранилищах
О МВФ. Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.
Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на завершение работы миссии МВФ, заявив, что диалог остается конструктивным.
О Nord Stream 2. В США продолжают отслеживать деятельность по достройке или сертификации газопровода, и если такие действия будут иметь место, возможно применение санкций.
О газохранилищах. Министерство энергетики Украины не имеет точной информации о том, сколько газа сохраняется в подземных хранилищах "Нафтогаза".
О bitcoin. Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув отметки в 49 404 тысячи долларов.
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