Новости выходных: окончание миссии МВФ, Минэнерго не знает сколько газа в хранилищах

О МВФ. Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на завершение работы миссии МВФ, заявив, что диалог остается конструктивным.

О Nord Stream 2. В США продолжают отслеживать деятельность по достройке или сертификации газопровода, и если такие действия будут иметь место, возможно применение санкций.

О газохранилищах. Министерство энергетики Украины не имеет точной информации о том, сколько газа сохраняется в подземных хранилищах "Нафтогаза".

О bitcoin. Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув отметки в 49 404 тысячи долларов.