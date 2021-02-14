Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув отметки в 49 тысяч долларов

Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув отметки в 49, 404 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance, передает Укринформ

12 февраля отметку в 49 тыс долл достигла стоимость Bitcoin на Binance BUSD. На 10:56 по Киеву цена равна 48,630

Напоминаем:

Криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов - один из крупнейших банков США позволит транзакции в криптовалюте в этом году.

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

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