Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув отметки в 49 тысяч долларов
Стоимость Bitcoin обновила исторический максимум, достигнув отметки в 49, 404 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance, передает Укринформ
12 февраля отметку в 49 тыс долл достигла стоимость Bitcoin на Binance BUSD. На 10:56 по Киеву цена равна 48,630
Напоминаем:
Криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов - один из крупнейших банков США позволит транзакции в криптовалюте в этом году.
На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.
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