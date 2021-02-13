Марченко о завершении работы миссии МВФ: У нас конструктивный диалог

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на завершение работы миссии МВФ, заявив, что диалог остается конструктивным.

Об этом он заявления в комментарии ЭП.

Также министр отметил, что за время виртуальной миссии был четко очерчен перечень вопросов, по которым ведутся дискуссии.

"Этот вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. Правительство продуктивное сотрудничество с Миссией в этих вопросах, как и видение урегулирования вопросов, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - заявил Марченко.

Сейчас предложения, в том числе драфты законопроектов по вопросам, оговоренных во время миссии, рассматриваются МВФ. "Мы готовы продолжать это обсуждение, когда представители фонда закончат свой анализ", - резюмировал глава Минфина.

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Напомним:

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года, говорится в прогнозе аналитиков Bank of America

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.