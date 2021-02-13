США могут ввести новые санкции против Nord Stream 2

В США продолжают отслеживать деятельность по достройке или сертификации газопровода, и если такие действия будут иметь место, возможно применение санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

"Наша позиция по Nord Stream 2 была очень четкой и остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что Nord Stream 2 - это плохая сделка", - сказал он.

По его словам, этот проект разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций, а также противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности. Он отметил, что в США следят за достройкой газопровода и готовы вводить новые санкции. В то же время, санкции - не единственный инструмент влияния.

"Мы тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от хищнической поведения (России - ЭП), о чем мы предупреждали", - отметил представитель Госдепартамента США.

Напоминаем:

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию в водах Дании планируется завершить до конца апреля.

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".

В самом "Газпроме" признали, что для проекта появились риски.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.