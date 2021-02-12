Новости 12 февраля: Европарламент требует рассчитаться с "зелеными" инвесторами, новые компании получили лицензии на азартные игры

О "зеленых" долгах. Европарламент в своей резолюции призвал правительство завершить реформу рынка электроэнергии, а также сделал акцент на исполнении обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику и модернизации атомных станций.

О лицензиях на онлайн-казино. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст еще две лицензии на проведение азартных игр казино в сети Интернет - компаниям ООО "Геймдев" и ООО "Париматч".

О хищении биткоинов. Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела виртуальными активами (биткоинами) на 3 млн гривень.

Об импорте электроэнергии. 12 февраля Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.

Эксклюзив ЭП

Будет трясти до 2024 года: как авиакомпании пережили год пандемии и что с планами касательно Украины

Как начали 2021 год авиаперевозчики в Украине, не будут ли они сворачивать здесь свою деятельность, когда восстановится отрасль и кто до этого "доживет". (укр)