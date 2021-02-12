Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 миллиона

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела виртуальными активами (биткоинами) на 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоины) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. Так, злоумышленница ежемесячно присылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов, переданных на управление.

Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов. Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что общая сумма нанесенного ущерба составляет 111 тыс долларов США, что по курсу НБУ составляло около 3 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

"За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

Экономическая правда