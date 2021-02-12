Комиссия по игорному бизнесу выдаст еще 2 лицензии на онлайн-казино: кто их получит

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст еще две лицензии на проведение азартных игр казино в сети Интернет - компаниям ООО "Геймдев" и ООО "Париматч".

Об этом свидетельствуют документы на сайте Комиссии.

Как сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram, компании должны заплатить за лицензию в течение 10 дней после получения уведомления.

По данным портала YouControl, ООО "Геймдев" зарегистрировано в Киеве в декабре 2019 года (уставный капитал - 30 млн грн), основной вид деятельности - организация азартных игр.

Основатели компании - "ШТОРМ ИНТЕРНЕШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС БВ" (Нидерланды) и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД" ДЕКАРТ "(Украина) - по 50%.

Конечные бенефициары - Руслан Нонка (Украина) и БоЭттчер Майкл Пол (Соединенное Королевство).

Согласно реестру, ООО "Париматч" зарегистрировано в Киеве в ноябре 2019 ГОДА (уставный капитал - 60 млн грн), основной вид деятельности - организация азартных игр

Основатель компании - компания "ФИРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД (Кипр, 100%), конечный бенефициар - Екатерина Белорусская.

Отметим, что ст.53 ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (плата и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет) предусматривает, что лицензия на проведение азартных игр казино в сети Интернет выдается регулятором на 5 лет, а размер платы за лицензию - 6500 минимальных зарплат.

Читайте подробнее: Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше

Напомним:

Госказначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривень от выдачи первой лицензии на игорный бизнес - меньше, чем ожидалось ранее.

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей 2 февраля выдала ООО "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Компания оплатить лицензию 39 млн грн.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Экономическая правда