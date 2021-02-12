Украина в пятницу импортировала из РФ более 1000 МВт-ч электроэнергии
В пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.
Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".
Всего в ОЭС Украины в пятницу импортировали 1512 МВт-ч электроэнергии.
В частности, из Беларуси - 452 МВт-ч, Словачина - 328 МВт-ч, Венгрии - 20 МВт-ч.
Напоминаем:
В "Укрэнерго" планируют во время морозов балансировать энергосистему с помощью энергоблоков, которые могут работать на резервном топливе (газ), увеличения объемов генерации на ГЭС и ГАЭС, и с помощью импорта электроэнергии.
Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за общих энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.
В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ.
Экономическая правда
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