Украина в пятницу импортировала из РФ более 1000 МВт-ч электроэнергии

В пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".

Всего в ОЭС Украины в пятницу импортировали 1512 МВт-ч электроэнергии.

В частности, из Беларуси - 452 МВт-ч, Словачина - 328 МВт-ч, Венгрии - 20 МВт-ч.

Напоминаем:

В "Укрэнерго" планируют во время морозов балансировать энергосистему с помощью энергоблоков, которые могут работать на резервном топливе (газ), увеличения объемов генерации на ГЭС и ГАЭС, и с помощью импорта электроэнергии.

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за общих энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ.

Экономическая правда