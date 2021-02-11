Витренко об уплате "зеленых" долгов: Работаем над выпуском облигаций до 24 миллиардов

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями "зеленой" электроэнергии может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, но параллельно ищется вариант решений, чтобы избежать накопления такой долга в будущем.

Об этом он сказал на встрече с Европейской бизнес ассоциацией, передает "Интерфакс-Украина".

"Работаем над быстрым вариантом - выпуском зеленых облигаций до 24 млрд грн", - отметил Витренко.

По его словам, на погашение долга будет направлена ​​также минимум половина кредита госбанков "Укрэнерго" на сумму 10,25 млрд грн, направленного ГП "ГарПок", что частично решает проблему.

Он добавил, что среди долгосрочного решения проблемы рассматриваются выплаты из бюджета за счет налога на углеродные выбросы или авансирование за поставку и транспортировку "зеленого" водорода.

Еще одним вариантом Витренко назвал выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5041, который предусматривает финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска ОВГЗ на сумму 25,014 млрд грн.

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 миллионов гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики.

Ранее стало известно, что первый транш погашения долгов перед производителями "зеленой" энергетики в рамках меморандума будет осуществлен в четверг, 4 февраля.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.