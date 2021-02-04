Перший транш на погашення "зелених" боргів надійде 4 лютого

Перший транш погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергетики у рамках меморандуму буде здійснено у четвер, 4 лютого.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час онлайн-зустрічі, організованої Європейською Бізнес Асоціацією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні піде перший транш від "ГарПоку" на погашення боргів перед ВДЕ", - сказав він.

Обсягів траншу прем'єр не уточнив.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна підтверджує свою готовність виконувати зобов'язання за меморандумом з інвесторами у відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Раніше повідомлялось, що держгарантії розглядаються як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам" в проєкті держбюджету-2021.

Для розрахунку по зеленим кредитам депутати фракції "Слуга народу" також пропонуютьу 2020 році випустити ОВДП на 19,6 мільярдів.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд.