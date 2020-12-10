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Кабмін виділив 11,3 мільярда держгарантій на сплату "зелених" боргів

Четвер, 10 грудня 2020, 15:49
 

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Кабміну.

Укренерго матиме змогу залучити кредитів сумою до 11,3 мільярда гривень  у держбанках:

"Надати у 2020 році державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" у банків державного сектору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупецьˮ, - йдеться у постанові.

Після того, як Укренерго розрахується з боргами перед Гарпоком, останній зможе виплатити кошти виробникам електроенергії з ВДЕ. 

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що держгарантії розглядаються як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам" в проєкті держбюджету-2021.

Для розрахунку по зеленим кредитам депутати фракції "Слуга народу" також пропонують у 2020 році випустити ОВДП на 19,6 мільярдів.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд.

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