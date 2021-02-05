"Гарпок" выплатил 900 миллионов по "зеленым" долгам



Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 миллионов гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба "Гарпока".

"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" начало процесс погашения задолженности перед производителями электроэнергии. 4 февраля 2021 года производителям электроэнергии перечислили средства за товарную продукцию 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, первый транш выплат по "зеленому" тарифу составляет 0,9 млрд грн.

Отмечается, что ГП "НАЭК "Энергоатом" также было уплачено около 0,9 млрд грн за электрическую энергию, приобретенную у него для обеспечения потребностей бытовых потребителей.

Выплаты осуществляются благодаря средствам, полученным от ЗАО "НЭК "Укрэнерго" "в погашение задолженности за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, и распределены в соответствии с долей соответствующих специальных обязанностей в стоимости этой услуги".

Напомним:

Ранее стало известно, что первый транш погашения долгов перед производителями "зеленой" энергетики в рамках меморандума будет осуществлен в четверг, 4 февраля.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Экономическая правда