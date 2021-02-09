В Раде предлагают выпустить ОВГЗ на 25 миллиардов для погашения "зеленых" долгов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5041, который предусматривает финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска ОВГЗ на сумму 25,014 млрд грн.

Текст законпроекта появился на сайте Рады 9 февраля.

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета ВР.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон о госбюджете-2021, предусмотрев расходы на финподдержку ГП "Гарантированный покупатель" в размере 25,014 млрд грн за счет оформления ОВГЗ со сроком обращения 5 лет для погашения 60% суммы долга "Гарпока".

"По состоянию на 1 августа 2020 года государственным предприятием "Гарантированный покупатель" была сформирована значительная сумма задолженности по оплате выработки товарной продукции перед производителями электрической энергии из альтернативных источников в размере 22,44 млрд гривень", - говорится в пояснительной записке.

Напомним:

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 миллионов гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики.

Ранее стало известно, что первый транш погашения долгов перед производителями "зеленой" энергетики в рамках меморандума будет осуществлен в четверг, 4 февраля.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Экономическая правда