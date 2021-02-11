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Абромавичус объяснил, почему ушел из набсовета Ощадбанка

Четверг, 11 февраля 2021, 13:15
 

Айварас Абромавичус объяснил, что покинул должность представителя государства - члена наблюдательного совета из-за появления конфликта интересов.

Об этом он написал в Twitter, опубликовав свое заявление от 1 февраля о просьбе отозвать его с должности по собственному желанию.

"Мое заявление - по собственному желанию, связано с появлением конфликта интересов, ведь я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд финтех компаний, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в наблюдательном совете государственного банка не возможным", - отметил Абромавичус.

Напомним:

Кабмин 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичуса из-за соответствующего письма президента.

Кабинет министров на заседании 4 ноября 2020 года назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

Перед этим собощалось, что президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.

Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.

Экономическая правда

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Абромавичус Ощадбанк

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