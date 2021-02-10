Кабмин отозвал Абромавичуса из набсовета Ощадбанка

Кабмин 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичуса из-за соответствующего письма президента.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению банка, Абромавичус на должность члена наблюдательного совета, представителя государства от президента так и не вступил.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 4 ноября 2020 года назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

Перед этим собощалось, что президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.

Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.