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Зеленский хочет назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка – нардеп

Четверг, 22 октября 2020, 13:40
 

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.

Об этом говорится в документе, который обнародовал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Согласно документу, Зеленский отзывает из наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него Абромавичуса.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.

Экономическая правда

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Абромавичус Ощадбанк Зеленский

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