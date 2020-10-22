Зеленский хочет назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка – нардеп
Президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.
Об этом говорится в документе, который обнародовал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Согласно документу, Зеленский отзывает из наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него Абромавичуса.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.
Экономическая правда
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