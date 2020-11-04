Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка
Кабинет министров на заседании 4 ноября назначил экс-министра экономики и бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, опубликовав проект распоряжения правительства.
Согласно документу, прекращаются полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, а Абромавичус назначается членом наблюдательного совета банка как представитель государства от президента.
Напомним:
Ранее собощалось, что президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.
Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.
Экономическая правда
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