Новости 10 февраля: ДТЭК продолжает останавливать энергоблоки, "Нафтогаз" повысил цены на газ для теплопоставщиков
О ценах на газ для теплопоставщиков. НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей.
Об обысках в "Энергоатоме". Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в НАЭК "Энергоатом" по делу о продаже электроэнергии по необоснованной цене.
О спутниковом интернете Маска. Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска открылись для предзаказа, пока только в трех странах - Великобритании, США и Канаде.
Об остановке энергоблоков. Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат "ДТЭК Энерджи".
О госдолге. Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 1 квартале 2021 года (январь-март) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.
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