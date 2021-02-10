Новости 10 февраля: ДТЭК продолжает останавливать энергоблоки, "Нафтогаз" повысил цены на газ для теплопоставщиков

О ценах на газ для теплопоставщиков. НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей.

Об обысках в "Энергоатоме". Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в НАЭК "Энергоатом" по делу о продаже электроэнергии по необоснованной цене.

О спутниковом интернете Маска. Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска открылись для предзаказа, пока только в трех странах - Великобритании, США и Канаде.

Об остановке энергоблоков. Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат "ДТЭК Энерджи".

О госдолге. Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 1 квартале 2021 года (январь-март) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.

Эксклюзив ЭП

Новый CEO Reface: У нас есть видение, как мы вырастим большую историю

Изменение лиц ради развлечения принесло украинским разработчикам Reface бешеную популярность во всем мире. Приложение года по версии Google, которое обогнало Tik-Tok. Один из основателей компании рассказал ЭП о результатах работы за год и планы на будущее.