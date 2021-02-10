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В Минфине оценивают выплаты по госдолгу в первом квартале в 146 миллиардов

Среда, 10 февраля 2021, 12:30
 

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 1 квартале 2021 года (январь-март) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Как и раньше, пиковые периоды выплат по госдолгу прогнозуюуться в 2 и 3 кварталах.

Так, прогноз выплат по держборггу в апреле-июне повысили на 0,77 млрд грн, до 166,47 млрд грн.

В июле-сентябре выплаты оцениваются в 166,44 млрд грн, в октябре-декабре - в 118,46 млрд грн.

При этом, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в 1 квартале на 8,17 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 113,5 млрд грн, а обновленная оценка выплат за 2 квартал повышена на 1 млрд грн - до 140,78 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу на 1 квартал 2021 года снижены почти на 1 млрд грн - до 32,6 млрд грн, на 2 остались на уровне 25,7 млрд грн.

Всего в 2021 году выплаты по госдолгу должны составлять 597,47 млрд грн, в 2022-м - 283,86 млрд грн.

Напомним:

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.

Экономическая правда

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Минфин госдолг

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