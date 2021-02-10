НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в НАЭК "Энергоатоме" по делу о продаже электроэнергии по необоснованной цене.

Об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил во время презентации отчета о деятельности НАБУ за второе полугодие 2020 года.

"Это соответствует действительности, то, что происходят обыски, санкционированные Антикорсудом", - заявил Сытник. "Опять же, чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, могу сказать лишь то, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряда коммерческих структур".

Глава НАБУ добавил, что "само расследование было начато из-за того, что, исходя из анализа ситуации, есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии, и формируются лоты таким образом, чтобы их можно было выкупить только определенным потребителям электроэнергии".

По его словам, это повлияло на формирование цены на электроэнергию ниже рыночной, что могло потенциально нанести ущерб государству.

Ранее об обысках также сообщил народный депутат Гео Лерос. Он опубликовал документ выписки из Единого реестра досудебных расследований, где указано, что производство зарегистрировано 12 января 2021 года.

Согласно документу, производство касается аукциона № EP-211220-15, проведенного 21 декабря 2020 года. По данным Украинской энергетической биржи, на указанном аукционе Энергоатомом было продано 13 млн МВт на сумму 15 млрд грн по одной позиции, а также 302 тысячи МВт на сумму 222 млн грн за другой.

Средняя цена по первой позиции составила 1 159.76 грн за МВт / ч, по второй - 735.24 грн. На сайте "Энергоатома" отмечается, что в аукционе приняли участие 9 компаний.

Со своей стороны НАЭК "Энергоатом" заявила, что "всячески способствовать детективам, поскольку заинтересована в максимально прозрачном и объективном расследовании уголовных дел".

Напомним:

На аукционе в ноябре Энергоатом продал 85% предложения электроэнергии по цене 650 гривен за МВт / ч компаниям Ахметова и Коломойского. Разница цены с рыночной составляет 42%.

Ранее нардеп Гео Лерос заявлял, что депутат Андрей Деркач и заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров контролируют государственного энергетического монополиста "Энергоатом".

Экономическая правда