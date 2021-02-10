Спутниковый интернет от SpaceX стал доступным для предзаказа в отдельных странах
Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска открылись для предзаказа, пока только в трех странах - Великобритании, США и Канаде.
Об этом сообщает CNBC.
Ранее технология была доступна только в режиме бета-тестирования, и сейчас начала получать заявки на предварительные заказы. За них придется заплатить около 99 долларов в зависимости от страны.
Потенциальные пользователи Starlink могут ввести свой адрес на сайте компании. Услуга будет предлагаться сначала в США, Канаде и Великобритании.
На веб-сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы "полностью подлежат возмещению", но мелким шрифтом указывается, что "размещение депозита не гарантирует обслуживание". SpaceX также добавляет, что "на исполнение заказов может потребоваться 6 месяцев и более" в зависимости от местоположения пользователей.
Напомним:
Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.
По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink. Стоимость услуги - 99 долларов, еще 499 долларов стоит необходимое оборудование.
Экономическая правда
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