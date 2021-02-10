Еще два энергоблока "ДТЭК Энерджи" остановились на аварийный ремонт

Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат "ДТЭК Энерджи".

Об этом говорится на сайте Укрэнерго.

Сейчас в ремонте находится 12 энергоблоков, из которых все, кроме энергоблока №7 Славянской ТЭС принадлежат "ДТЭК Энерджи" Рината Ахметова. 10 февраля в аварийный ремонт вошли еще два энергоблока: № 3 в Запорожской и № 4 на Кураховской ТЭС.

Ранее председатель НКРЕКП обращал внимание, что ряд частных компаний "выпадает" в аварийный ремонт, и таким образом избегает использования газа в условиях критической нехватки количества угля.

укренерго

Напомним:

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляют 384,4 тысячи тонн.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

Экономическая правда