IKEA не начнет работать в Украине в обещанные сроки

Шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планы по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги", - заявили в компании.

В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной-2020.

"В течение этой чрезвычайной ситуации IKEA по всему миру придерживается указаний соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения, ведь безопасность сотрудников, покупателей и партнеров является безусловным приоритетом", - резюмируется в комментарии.

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Напоминаем:

В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году.

Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall.

Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом-2019 IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве.

Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года, однако в конце года заявила, что решила сначала запустить электронную коммерцию (весна 2020 года), а после этого – физический магазин.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.).

Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.