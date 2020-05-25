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Большой спрос: IKEA в Украине перестала принимать новые заявки

Понедельник, 25 мая 2020, 15:23

 

Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.

Об этом сообщается на сайте онлайн-магазина.

"Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву.

Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ", - говорится в сообщении.

Напомним:

14 мая шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.

Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Рекомендуем почитать: IKEA в Украине: чем мебельный гигант будет покорять новый рынок

Экономическая правда

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