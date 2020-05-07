IKEA из-за коронавируса переносит открытие магазина в Киеве
Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.
Об этом сообщил в Facebook координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украина Игорь Иус.
"Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды ИКЕА Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", - написал он.
Но, по его словам, уже в ближайшее время IKEA Украина планирует запускать интернет-продажи.
"IКЕА поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине.
Сейчас продукции ИКЕА в Украине на рынке очень много (точнее не на рынке, а уже в потребителя), поскольку приток товара в Украину обеспечивается с магазинов IКЕА из Польши. Часть того товара попадала в Украине "полу-легально", то есть с работодателем туристического движения с возвратом налога VAT (tax-free), часть легально с растаможкой товара и оплатой всех таможенных сборов в ujcбюджет Украины", - добавил Иус.
"Единственным способом завезти товар IКЕА в Украине во время эпидемии - это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей. Официально", - отметил представитель IKEA Украина.
Напомним:
Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
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Экономическая правда
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