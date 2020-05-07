IKEA из-за коронавируса переносит открытие магазина в Киеве

Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Об этом сообщил в Facebook координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украина Игорь Иус.

"Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды ИКЕА Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", - написал он.

Но, по его словам, уже в ближайшее время IKEA Украина планирует запускать интернет-продажи.

"IКЕА поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине.

Сейчас продукции ИКЕА в Украине на рынке очень много (точнее не на рынке, а уже в потребителя), поскольку приток товара в Украину обеспечивается с магазинов IКЕА из Польши. Часть того товара попадала в Украине "полу-легально", то есть с работодателем туристического движения с возвратом налога VAT (tax-free), часть легально с растаможкой товара и оплатой всех таможенных сборов в ujcбюджет Украины", - добавил Иус.

"Единственным способом завезти товар IКЕА в Украине во время эпидемии - это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей. Официально", - отметил представитель IKEA Украина.

Напомним:

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

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Экономическая правда