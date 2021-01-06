Закрытие межбанка: гривня укрепилась
6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,24 - 28,26 гривни;
Евро - 34,78 - 34,80 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,46 гривни. Евро покупают по 34,42 гривни, продают по 34,92 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,45 гривни, евро - 34,62 - 34,75 гривни.
Читайте также: Каким может быть курс гривни в 2021 году: прогнозы банкиров и экономистов
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 января на уровне 28,40 гривни.
6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.
5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua