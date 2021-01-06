Закрытие межбанка: гривня укрепилась

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,24 - 28,26 гривни;

Евро - 34,78 - 34,80 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,46 гривни. Евро покупают по 34,42 гривни, продают по 34,92 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,45 гривни, евро - 34,62 - 34,75 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 января на уровне 28,40 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.

5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда