Гривня трохи зміцнилася до долара
Середа, 6 січня 2021, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 січня на рівні 28,40 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,85 грн (на 5 січня - 34,94 гривні).
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Нагадуємо:
5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.
5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.
Економічна правда
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