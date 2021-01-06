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Гривня трохи зміцнилася до долара

Середа, 6 січня 2021, 10:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 січня на рівні 28,40 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,85 грн (на 5 січня - 34,94 гривні).

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Нагадуємо:

5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда

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