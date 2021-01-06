Курс валют на 6 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,27 - 28,29 гривні;

Євро – 34,88 - 34,91 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,46 гривні. Євро купують по 34,40 гривні, продають по 34,92 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,37 - 28,45 гривні, євро - 34,64 - 34,74 гривні.

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Нагадуємо:

5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда