Курс валют на 5 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,47 - 28,49 гривні;

Євро – 34,92 - 34,94 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,31 – 28,58 гривні. Євро купують по 34,40 гривні, продають по 34,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,47 - 28,53 гривні, євро - 34,58 - 34,70 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 січня на рівні 28,43 гривні.

Економічна правда