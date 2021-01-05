Курс валют на 5 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Вівторок, 5 січня 2021, 11:15
5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,47 - 28,49 гривні;
Євро – 34,92 - 34,94 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,31 – 28,58 гривні. Євро купують по 34,40 гривні, продають по 34,97 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,47 - 28,53 гривні, євро - 34,58 - 34,70 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 січня на рівні 28,43 гривні.
Економічна правда
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