Всі розділи
Укр / Рус

Міжбанк: гривня різко зміцнилася

Вівторок, 5 січня 2021, 16:45
 

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,26 - 28,28 гривні;

Євро – 34,68 - 34,71 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 січня на рівні 28,43 гривні.

5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В останній тиждень 2020 року Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів 4 січня 2021, 15:55
Курс валют на 4 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 4 січня 2021, 11:27
Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів цього тижня 31 грудня 2020, 16:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!