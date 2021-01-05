Міжбанк: гривня різко зміцнилася
Вівторок, 5 січня 2021, 16:45
5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,26 - 28,28 гривні;
Євро – 34,68 - 34,71 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 січня на рівні 28,43 гривні.
5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.
Економічна правда
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