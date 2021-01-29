Газзбыты могут получить компенсацию от государства за сниженный тариф – Минфин

Поставщики газа, которые по решению Кабинета министров в феврале-марте 2021 года будут реализовывать газ для бытовых по цене не выше 6,99 грн, могут получить компенсацию за счет средств всех налогоплательщиков.

Об этом говорится в заключении Министерства финансов правительственному решению, который есть в распоряжении ЭП.

"Реализация проекта может привести к обращениям НАК "Нафтогаз Украины" и ее предприятий, а также газсбытов за возмещением расходов за счет государственного бюджета в соответствии со статьей 11 закона "О рынке природного газа", которой установлено, что субъект рынка природного газа, на которого возлагаются специальные обязанности, имеет право на получение компенсации экономически обоснованных затрат, осуществленных таким субъектом, уменьшенных на доходы, полученные в процессе выполнения возложенных на него специальных обязанностей, и с учетом допустимого уровня прибыли в соответствии с порядком, утвержденным правительством", - сообщается в документе за подписью Сергея Марченко.

Кроме того, согласно статье 15 закона "О ценах и ценообразовании", правительство, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые установили государственные регулируемые цены на товары в размере ниже экономически обоснованного размера, обязаны возместить субъектам хозяйствования разницу между такими размерами за счет средств соответствующих бюджетов, поэтому соответствующие субъекты рынка природного газа могут обратиться за компенсацией из бюджета экономически обоснованных затрат.

Сергей Марченко предупреждал членов правительства, что в законе "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" бюджетная программа для компенсации таких расходов не предусмотрена, а источники для возмещения вышеуказанных расходов отсутствуют.

В интервью ЭП глава газового бизнеса Дмитрия Фирташа Артем Компан заявил о намерении обратиться в суд с требованием компенсировать убытки, причиненные ограничением цены на газ. Компан отметил, что к судебному процессу также планируют привлечь компании с ЕС.

В ответ на это, в интервью ЭП и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что "для многих компаний продавать газ по 6,99 - это не продавать в убыток".

6,99 грн за кубометр - это самая низкая установленная частными компаниями на январь 2021 года стоимость голубого топлива для бытовых потребителей. Среди 58 поставщиков газа ее установила только херсонская ООО "Газ ап".

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Президентский тариф: как могут пересмотреть цены на газ. Обновлено

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже, чем 6,99 грн, что ранее утвердил Кабмин.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Экономическая правда