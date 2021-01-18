Официально: Правительство ограничило цену на газ для населения

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни закубический метр.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ограничение на рост цены на газ будет действовать до окончания отопительного сезона.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

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Экономическая правда