Стало известно, когда IKEA откроет свой первый магазин в Украине
Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила, что открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля - в киевском Blockbuster Mall.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе IKEA.
"IKEA рада сообщить о дате открытия первого физического магазина в Украине. 1 февраля компания встретит своих первых украинских покупателей в магазине городского формата в Киеве, находящегося в Blockbuster Mall. Это событие является еще одним шагом к расширению деятельности ИКЕА на украинском рынке после запуска интернет магазина в мае прошлого года", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что в магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение маски, проверку температуры и регулярную дезинфекцию помещений.
Отмечается, что в соответствии с действующими ограничениями, магазин сможет одновременно вместить не более 500 человек.
"Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).
Такой формат является частью новой стратегии компании, целью которой является стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", - добавили в IKEA.
Напомним:
Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс.
Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.
IKEA планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удваивает мощности интернет-магазина в Украине.
14 мая шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.
Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.
Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.
Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
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