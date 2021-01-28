Минфин против обязательной накопительной системы из-за дефицита Пенсионного фонда - СМИ

В Министерстве финансов не поддерживают введение обязательной накопительной системы в случае, если она приведет к расширению дефицита Пенсионного фонда.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова советника министра финансов Виталия Ломаковича.

"Позиция Минфина - дефицит ПФУ не должен превышать 200 млрд грн. Это означает, что Минфин не поддерживает модель финансирования накопительных пенсий за счет сокращения действующих налогов", - сказал он.

По словам Ломаковича, если накопительные пенсии будут предусматривать повышение "трудовых" налогов, бизнесу необходимо дать "другой налоговый бенефит". В частности, он считает уместным сокращение НДС до 15%.

Также он отметил, что вопрос накопительных пенсий не выносился на обсуждение во время миссии Международного валютного фонда - в МВФ заинтересованы параметрами бюджета в целом.

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Напомним:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

В Минсоцполитики надеются на принятие законопроектов №4408 и №2683 - это позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 - для всех.

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.

В ноябре 2020 года правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детально о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.