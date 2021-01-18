Шмыгаль надеется, что накопительную пенсионную систему введут в 2021 году

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады.

Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена", - отметил глава правительства.

По его словам, Украина нуждается в введении накопительной пенсионной системы и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не сделали.

"Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.

"Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года", - признал премьер.

Напомним:

Ранее Шмыгаль допускал введение накопительного уровня пенсионного системы до 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова говорила, что законопроект №2683 о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы подходящую модель можно было внедрить с 2023 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детальней о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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