Максимум за 1000 евро: Комитет рекомендует Раде принять законопроект о растаможке "евроблях"

Профильный комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу законопроекты, которые предусматривают временное установление максимальной ставки растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил ("евроблях") до конца 2020 года, в 1000 евро.

Такое решение было принято на заседании в четверг, передает "Укринформ".

Заместитель главы комитета Александр Ковальчук отметил, что наработано два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

"Они предусматривают единый подход к растаможиванию авто без каких-либо льгот и исключений, касающихся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направлены на пополнение бюджета и облегчения работы правоохранительных органов.

Предлагается предоставить возможность растаможивания автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1000 евро. Полученные средства нардепы предлагают направить на вакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.

"В заключительных положениях к законопроекту мы предлагаем средства, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования и т.д.", - сказал нардеп.

Напоминаем:

В Харькове и области правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на сумму 8,5 тысячи гривень.

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе нардепов и представителей Кабмина в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможке "евроблях".

Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

В июне состоялась повторная акция под Кабмином с требованиями доступной растаможки.

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