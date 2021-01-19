Новости 19 января: тарифы на распределение газа снизили, на складах ТЭС критическая ситуация с запасами угля
О тарифах на распределение газа. НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
О газсбытах. АМКУ открыл дела против 6 газсбытов ("Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "КиевГазЕнерджи") по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.
Об угле. В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС.
О Витренко. В случае, если кандидатуру Юрия Витренко повторно не утвердят на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра, и.о. вернется в бизнес.
О "Северном потоке–2". Российский "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".
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