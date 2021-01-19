Регулятор одобрил снижение тарифов на распределение для 14 облгазов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января.

Понижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Снижение составило 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Отмечается, что решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.

"Объяснять тут нечего. Вся страна говорит об этом решении", - заявил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. По его словам, поскольку тарифы должны начать действовать с 1 февраля, Комиссии надо успеть отработать всю процедуру.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) планирует 19 января принять решение о снижении тарифов на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни закубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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Экономическая правда