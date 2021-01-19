Витренко вернется в бизнес если Рада во второй раз не назначит его главой Минэнергетики

В случае, если кандидатуру Витренко повторно не утвердят на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра, и.о. принял решение вернуться в бизнес.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал в интервью газете "День".

Голосование за кандидатуру Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра может состояться в конце января - начале февраля.

Он отметил, что имеет поддержку президента, председателя и членов фракции "Слуга народа" и премьера, однако "не знает, будет ли положительное решение".

Витренко также объяснил, почему необходимо голосование в комбинации министра энергетики и первого вице-премьер-министра:

"Действительно, голосование должно состояться в такой комбинации как первый вице-премьер-министр и министр энергетики, потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальные. В одном случае это будет вопрос министерства охраны окружающей среды, в другом - министерства транспорта, иногда министерства экономики, социальной политики".

Если решение не будет принято, и.о. министра энергетики вернется в бизнес: "Я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее".

Напомним:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также положили временном исполнении обязанностей министра.

Экономическая правда