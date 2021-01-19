В "Укрэнерго" заявили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС

В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раз до до 487,5 тыс тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что из общих запасов в 487,5 тыс тонн газового угля - 283,6 тыс тонн (запасы уменьшились в 7,5 раз), антрацитового - 203,9 тыс тонн (-44,4%).

"Поэтому, начиная с понедельника 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за резкого похолодания потребление электроэнергии возросло.

"Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС.

В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%. В течение недели все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле", - добавили в компании.

"Никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на 18 января не произошло, графики ограничения мощности (ГОП) и аварийного отключения (ГАВ) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним: