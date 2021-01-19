В "Укрэнерго" заявили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС
В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раз до до 487,5 тыс тонн.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Отмечается, что из общих запасов в 487,5 тыс тонн газового угля - 283,6 тыс тонн (запасы уменьшились в 7,5 раз), антрацитового - 203,9 тыс тонн (-44,4%).
"Поэтому, начиная с понедельника 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" добавили, что из-за резкого похолодания потребление электроэнергии возросло.
"Поэтому для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС.
В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС - их среднесуточное производство увеличилось на 6%. В течение недели все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле", - добавили в компании.
"Никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на 18 января не произошло, графики ограничения мощности (ГОП) и аварийного отключения (ГАВ) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Напомним:
В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозированное резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.
Премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.
На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021 года, находится 621, 8 тысяч тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.
Экономическая правда
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