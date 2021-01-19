Формирование цены на газ: АМКУ открыл дела против 6 газсбытов

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дела против 6 газсбытов ("Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "КиевГазЕнерджи") по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.

Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен работать. Потому цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной.

Рыночная цена - результат конкуренции. А когда поставщик, используя свое монопольное положение, продает на 2-2,5 гривни за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена - это уже не рынок. С точки зрения конкурентного законодательства это - признак злоупотребления собственным монопольным положением", - пояснил он.

По его словам, административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ (Северного межобластного территориального отделения АМКУ) возбудила дело в отношении нарушений конкурентного законодательства в действиях компаний "Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "КиевГазЕнерджи".

"Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах. Насколько мне известно, в ближайшее время на очереди и другие области и города.

Речь идет не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов. Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются останавливать переход потребителей к другим поставщикам. Например, через начисление несуществующей задолженности при окончательных расчетах", - добавил Хмельницкий.

Напомним:

В конце 2020 года премьер Денис Шмыгаль поручил и.о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Экономическая правда