Все разделы
Укр / Рус

Глава УЗ рассказал сколько зарабатывает

Воскресенье, 17 января 2021, 13:04
 

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак рассказал, что получает 625 тысяч в месяц.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

По словам Жмака, такая зарплата у него была 25 лет назад, когда он работал в "Киевстаре" и в "ТНК-ВР".

"Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как" Укрзализныця ", - заявил он.

Напоминаем:

Ранее Владимир Жмак в интервью ЭП не стал называть сумму своей зарплаты, впрочем тогда он отметил, что она гораздо ниже той, что фигурировала в контрактах руководителей "Укрзализныци" еще год назад.

В конце января завершилась эпопея с увольнением Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци".

После этого уже бывший руководитель УЗ похвастался "немалой компенсацией" за досрочное прекращение его полномочий.

Точную сумму он не назвал, но речь идет о годовой зарплате, которая в 2018 году составила почти 10 млн грн, в 2019 году - более 9 млн грн

Середньомісячна заробітна плата основних робітничих професій АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 грн.

Подробнее читайте по ссылке: Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак: Я не собираюсь воевать с большим бизнесом. Я покажу им выгоды

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця зарплата

powered by lun.ua
Материалы по теме
Разделение Укрзализныци: созданы два первых филиала 15 января 2021, 15:51
УЗ на праздники перевезла 280 тысяч пассажиров в пригородном сообщении 13 января 2021, 12:15
УЗ запускает чат-боты в Viber и Telegram с функцией продажи билетов 11 января 2021, 18:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!