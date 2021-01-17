Глава УЗ рассказал сколько зарабатывает

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак рассказал, что получает 625 тысяч в месяц.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

По словам Жмака, такая зарплата у него была 25 лет назад, когда он работал в "Киевстаре" и в "ТНК-ВР".

"Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как" Укрзализныця ", - заявил он.

Напоминаем:

Ранее Владимир Жмак в интервью ЭП не стал называть сумму своей зарплаты, впрочем тогда он отметил, что она гораздо ниже той, что фигурировала в контрактах руководителей "Укрзализныци" еще год назад.

В конце января завершилась эпопея с увольнением Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци".

После этого уже бывший руководитель УЗ похвастался "немалой компенсацией" за досрочное прекращение его полномочий.

Точную сумму он не назвал, но речь идет о годовой зарплате, которая в 2018 году составила почти 10 млн грн, в 2019 году - более 9 млн грн

Середньомісячна заробітна плата основних робітничих професій АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 грн.

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