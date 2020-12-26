Стало известно, сколько получают рядовые сотрудники "Укрзализныци"
Суббота, 26 декабря 2020, 16:52
Среднемесячная заработная плата основных рабочих профессий АО "Укрзализныця" в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.
Такую информацию в ответ на запрос ЦТС предоставили в "Укрзализныце".
Средние размеры зарплат таковы:
- машинист локомотива - 19 318 грн;
- помощник машиниста - 13 603 грн;
- монтеры пути на текущем содержании ж/д путей - 12 011 грн;
- мастера дорожные - 16 303 грн;
- мастера мостовые и тоннельные - 17 612 грн;
- электромонтеры тяговых подстанций - 10 098 грн.
Издание отмечает, что с марта текущего года средний размер заработной платы в АО УЗ практически не изменился. Тогда этот показатель составлял 11 660 грн.
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