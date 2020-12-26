Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, сколько получают рядовые сотрудники "Укрзализныци"

Суббота, 26 декабря 2020, 16:52
 

Среднемесячная заработная плата основных рабочих профессий АО "Укрзализныця" в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.

Такую информацию в ответ на запрос ЦТС предоставили в "Укрзализныце".

Средние размеры зарплат таковы:

  • машинист локомотива - 19 318 грн;
  • помощник машиниста - 13 603 грн;
  • монтеры пути на текущем содержании ж/д путей - 12 011 грн;
  • мастера дорожные - 16 303 грн;
  • мастера мостовые и тоннельные - 17 612 грн;
  • электромонтеры тяговых подстанций - 10 098 грн.

Издание отмечает, что с марта текущего года средний размер заработной платы в АО УЗ практически не изменился. Тогда этот показатель составлял 11 660 грн. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Разделение Укрзализныци: стало известно, какие филиалы войдут в бизнес-вертикаль грузоперевозок 26 декабря 2020, 11:30
УЗ к праздникам назначила еще несколько дополнительных рейсов поездов 18 декабря 2020, 15:00
"Укрзализныця" запускает два дополнительных рейса к местам отдыха 17 декабря 2020, 13:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!