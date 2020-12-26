Стало известно, сколько получают рядовые сотрудники "Укрзализныци"

Евгений Щербань: Ринат поступил, как шакал Главный герой нашумевшего фильма "Наследник", сын убитого в 90-х Евгения Щербаня, рассказал ЭП о переговорах с Ринатом Ахметовым, о мотивах и претензиях на миллиард долларов.

Скрытые за "фасадом". Кто на самом деле владеет строительным бизнесом в Киеве Многие строительные компании в столице записывают на номинальных владельцев – офшоры, родственников или подчиненных. Какие известные бизнесмены за ними скрываются и почему они это не афишируют? (укр)