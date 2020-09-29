Все разделы
Укр / Рус

Глава "Укрзализныци" о своей зарплате: гораздо меньше, чем у предшественников

Вторник, 29 сентября 2020, 13:04
 

Глава "Укрзализныци" Владимир Жмак рассказал, что его зарплата намного меньше чем та, что существовала у руководителей УЗ еще год назад.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Цифру я вам не скажу, но она гораздо ниже той, что фигурировала в контрактах руководителей "Укрзализныци" еще год назад.

Позиция набсовета такова: по зарплатам предыдущих руководителей был сильный общественный резонанс, и я должен понять, что во избежание резонанса зарплата должна быть гораздо скромнее.

Также Жмак заявил, что в новом контракте не предусмотрено пользование корпоративными карточками и никаких других компенсаций, а документ является "достаточно суровым" к нему.

Напомним:

В конце января завершилась эпопея с увольнением Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци".

После этого уже бывший руководитель УЗ похвастался "немалой компенсацией" за досрочное прекращение его полномочий.

Точную сумму он не назвал, но речь идет о годовой зарплате, которая в 2018 году составила почти 10 млн грн, в 2019 году - более 9 млн грн

Подробнее читайте по ссылке: Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак: Я не собираюсь воевать с большим бизнесом. Я покажу им выгоды

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!