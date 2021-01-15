Новости 15 января: цену на газ хотят зафиксировать на год, "маршруткам" готовят конец

О годовом тарифе на газ. С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.

О "смерти" "маршруток". В Раде зарегистрировали правительственный законопроект, которым устанавливаются новые требования к маршрутчикам: транспорт должен быть доступным для пассажиров с инвалидностью и иметь трекеры, а перевозчики - сохранять право на льготный проезд.

О санкциях против владельца "Мотор Сичи". Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

О заводе Ахметова. Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение судов, которыми удовлетворили иск ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и отменили штраф в размере 160 млн грн.

Об импорте газа из РФ. Вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко среди предложений по решению проблем на рынке газа предложил, в частности, разблокировку транзита газа из Средней Азии и экспорта газа "независимыми компаниями из России".

О "веерных" отключениях электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.

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