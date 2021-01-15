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Правительство хочет оставить "старые маршрутки" в прошлом - законопроект

Пятница, 15 января 2021, 13:02
 

В Раде зарегистрировали правительственный законопроект, которым устанавливаются новые требования к маршрутчиков: транспорт должен быть доступным для пассажиров с инвалидностью и иметь трекеры, а перевозчики - сохранять право на льготный проезд.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий, проект закона №4583

"Принятие этого законопроекта даст возможность наконец требовать от перевозчиков качества и оставить в прошлом старые и разваленные автобусы", - комментирует предложенные изменения министр.

🚐 Кiнець старим маршруткам В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого закінчити зі старими маршрутками у...

Опубліковано Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України Четвер, 14 січня 2021 р.

Он отмечает, что в случае его принятия конкурсы на маршруты должны будут проводиться через ProZorro: "Это открытая и прозрачная конкуренция, а конкуренция всегда повышает качество".

Также, цена за обслуживаемые километры будет определяться центральным органом исполнительной власти. По словам Криклия, это позволит требовать от маршрутчиков установления трекеров и валидаторов для электронной оплаты ".

В законопроекте говорится также о равном доступе к автомобильному транспорту для всех: транспорт должен быть приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп, иметь внешнее звуковое информирование о номере и конечной остановке маршрута, а также звуковое и визуальное информирование внутри салона.

Экономическая правда

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