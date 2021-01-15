Витренко предложил разблокировать экспорт газа "независимыми компаниями" из РФ

Вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко среди предложений по решению проблем на рынке газа предложил, в частности, разблокировку транзита газа из Средней Азии и экспорта газа "независимыми компаниями из России".

Об этом он написал в Facebook.

Глава Минэнерго напомнил, что Кабмин установит предельную цену на газ для бытовых потребителей (6,9 грн за кубический метр), но, по его словам, это решение будет иметь временный характер - на время карантинных мероприятий.

"Вместе с тем нам нужно постоянное решение проблем на рынке газа, о которых я писал ранее - злоупотребление доминирующим положением, защита не только от энергетической бедности, а от других аспектов уязвимости потребителей и т.д.", - добавил он.

Среди таких путей решения проблемы вр.и.о министра, в частности, назвал развитие энергоэффективности, увеличение собственной добычи газа (с привлечением международных инвесторов) и "нормальную биржевую торговлю газом в Украине".

Также он среди "системных решений" по решению проблем на рынке газа назвал разблокирование транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России и перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа.

"Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на Газпром по этим вопросам есть только у Нафтогаза. Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года.

К сожалению, прошел год, а мы пока не увидели даже жалобы в антимонопольный орган Европейского союза и/или обращения в международный арбитраж. Думаем над тем, как эту ситуацию изменить", - отметил Витренко.

"Экспорт газа независимыми компаниями из России" - это экспорт газа компаниями, независимыми от Газпрома, добывающих газ в РФ. Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании. Такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, чтобы мощности украинской ГТС заказывал не только Газпром.

Нафтогаз требует разблокировать такой экспорт уже много лет. Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину", - пояснил и.о. министра.

В своем следующем посте Витренко добавил, что разблокирование экспорта газа независимыми компаниями из России означает, что, "компании, которые независимы от Газпрома и добывают газ в России, например Shell, смогут экспортировать газ из России через газотранспортную систему России, оператором которой является Газпром".

"Что они потом будут делать с этим газом - их воля. Например, они могут этот газ направить в Европу через Украину. Могут продать другим европейским компаниям, например ведущим французским или немецким компаниям, у которых покупает газ Нафтогаз и другие украинские компании. Кстати Нафтогаз покупал газ и в Shell.

Напомню, уже много лет, в том числе за президентва Порошенко и премьерства Яценюка и Гройсмана, Нафтогаз и другие украинские компании на европейском рынке покупают газ у европейских компаний, которые, в свою очередь, покупают газ у Газпрома", - добавил он.

По его словам, против разблокирования экспорта газа из РФ независимыми компаниями выступает Газпром.

"Если кто-то предлагает восстановить прямой импорт украинскими компаниями газа от Газпрома, или чтобы государственные компании покупали напрямую импортированный газ из России, то пишите, кто это предлагает, потому что мы таких предложений не делали", - заверил Витренко.

Экономическая правда