Завод Ахметова выиграл у Налоговой суд на 160 миллионов

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение судов, которыми удовлетворили иск ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и отменили штраф в размере 160 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 5 января 2021 года.

В частности, отменили решения:

о начислении штрафных санкций в размере 40,99 млн грн;

об увеличении суммы денежного обязательства по НДС из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) на 18,5 млн грн;

об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС на 103 млн грн;

об определении налогового обязательства по НДС в размере 68,7 млн грн и применения штрафных санкций на 34,3 млн грн;

об уменьшении размера отрицательного значения суммы НДС в размере 1,9 млн грн.

"Верховный Суд отметил, что "ответчиком (ГНС - ред.) не доказано, что договорная цена продажи истцом собственной продукции не соответствовала уровню обычных (рыночных) цен", - говорится в сообщении.

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.