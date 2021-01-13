ОГКХ заявила об обысках и считает это попыткой срыва приватизации

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ) 13 января заявила об обысках в главном офисе и на территории Вольногорского горно-металлургического комбината - в компании назвали это попыткой срыва приватизации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как передает агентство, в пресс-релизе компании говорится о следственных действиях в рамках уголовного производства, что было зарегистрировано в августе прошлого года "еще до совершения якобы неправомерных действий".

Также в компании отмечают, что "это уже не первая попытка сорвать приватизацию: в августе 2020 года злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов компании концентрат ильменита, который отгружался по контракту с американских холдингом Chemours, а до этого совершили поджог автомобиля менеджера компании".

Менеджмент ОГКХ считает, что попытка срыва приватизации связана с предыдущим менеджментом компании.

Напомним:

Фонд госимущества планирует выставить на аукцион большой приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн.

Ранее председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что подготовка Объединенной горно-химической компании (ОГХК) к приватизации завершена, ее можно передать в частную собственность уже в первом квартале 2021 года, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.

19 мая неизвестные подожгли автомобиль руководителя отдела экономики и финансов "Объединенная горно-химическая компания" Кириченко А.Н.

Накануне, Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ЧАО "Объединенная горно-химическая компания".