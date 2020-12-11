У Фонді держмайна розповіли, коли і за скільки можуть продати ОГХК

Підготовка Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) до приватизації завершена, її можна передати у приватну власність уже у першому кварталі 2021 року, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, Фонд зможе забезпечити надходження в 2021 році до держбюджету 12 млрд грн від приватизації, якщо Верховна Рада дозволить її провести.

У Фонді держмайна планують продати Одеський припортовий завод, завод Більшовик, Електроважмаш, п’ять обленерго, Об'єднану гірничо-хімічну компанію та інші.

"По ОГХК взагалі завершений підготовчий процес. Ми на наступному тижні внесемо в уряд фінальний аудит, і можна було би в першому кварталі 2021 року отримати десь до 5 млрд грн надходжень лише від цього одного об'єкту в бюджет на подолання кризи", - розповів Сенниченко.

За його словами, у 2019 році ОГХК отримала 100 млн грн доходу, а за дев’ять місяців 2020 року під керівництвом Фонду - 600 млн грн.

"Як виводилися кошти з підприємства? Створювався офшорний посередник, через нього продавалася продукція, і досі ми судимося про повернення 39 млн доларів назад цьому державному підприємству", - додав він.

Нагадаємо:

Фонд державного майна екстрено звільнив т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса через корупційні схеми із звинуваченим у корупції ексменеджментом ОГХК, а також через вимивання коштів підприємства.

У Фонді наголошують, що отримували звернення від народних депутатів, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави.

У вересні Девіс прийняв одноосібне рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (входить до структури ОГХК) компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, відстороненого на початку поточного року через неефективне управління і корупцію.

Одночасно з цим Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів.

У ФДМУ відмічають, що ці компанії забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів.

Також повідомляється, що Девіс не прислухався до заперечень інших членів правління щодо таких дій.

Звільнений Фондом держмайна т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітер Девіс називає справжньою причиною своєї відставки корупцію у Фонді держмайна.